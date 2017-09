Accord signé entre le CNES et ArianeGroup

Le CNES et ArianeGroup, maître d'oeuvre des lanceurs Ariane, ont signé un accord de coopération afin d'intensifier leurs échanges pour innover ensemble et préparer les lanceurs futurs.

Les deux groupes sont ainsi mobilisés pour réussir le développement et la commercialisation du nouveau système de lancement Ariane 6 dans leurs rôles respectifs auprès de l'ESA.

L'accord de coopération signé le 15 septembre dernier a pour but de poursuivre l'étroite coopération entre le CNES et ArianeGroup autour de la feuille de route prévoyant l'évolution à long terme des lanceurs Ariane, comme le projet Prometheus - le projet de nouveau moteur à bas coût et réutilisable –, afin de continuer à inventer ensemble de nouvelles solutions pour que l'Europe garde sa place éminente dans le secteur des lanceurs .