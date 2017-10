Loewe : offres spéciales jusqu'à la fin de l'année

Afin de promouvoir la technologie OLED et ses téléviseurs LCD dotés de la technologie Bluetooth, le fabricant Loewe propose plusieurs offres promotionnelles, non cumulables, jusqu'à la fin de l'année.

La marque propose ainsi des promotions sur toutes les gammes :

Pour l’achat d’un TV LCD bild 1.55, bild 1.65 ou bild 3.48 : 100 € de remise immédiate

Pour l’achat d’un TV bild 5.48 : 200 € de remise immédiate ou un casque Sennheiser HD 4.40 BT offert pour 1€ de plus (valeur 149 € TTC)

Pour l’achat d’un TV bild 5.55 OLED : 300 € de remise immédiate ou un casque Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 € TTC)

Pour l’achat d’un TV bild 5.65 OLED ou bild 7.55 OLED : 400 € de remise immédiate ou un casque Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 € TTC)

Pour l’achat d’un TV bild 7.65 OLED ou bild 7.77 OLED : 500 € de remise immédiate + un casque Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 € TTC)

Pour l’achat d’un TV Reference 55 : 750 € de remise immédiate ou un TV bild 1.32 offert pour 1 € de plus (valeur 799 € TTC)

Pour l’achat d’un TV Reference 75 ou Reference 85 : un TV bild 1.40 offert pour 1€ de plus (valeur 999 € TTC). Ou pour l’achat d’un Reference 75 ou Reference 85 et un pied de sol motorisé : 2400 € de remise immédiate.

Prolongation de l'offre Fransat

Loewe poursuit son opération promotionnelle et offre un module Ci+ Fransat d’une valeur de 99 € pour l’achat d’un téléviseur Loewe compatible et 1€ de plus jusqu'au 30 décembre 2017. Une fois leur TV installé, les téléspectateurs pourront découvrir gratuitement pendant 15 jours les offres beIN Sports, OCS, Bis TV et Melody après avoir préalablement créé leur compte utilisateur sur le site fransat.fr. Cette offre est non cumulable avec les précédentes promotions .