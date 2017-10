Molotov propose le 1080p et se frotte à la 4K

L'application OTT Molotov TV annonce qu'elle est désormais compatible 1080p, et 4K sur tous les appareils incluant téléviseurs connectés Samsung 2017, Apple TV 4K, Nvidia Shield, SONY Bravia UHD, Chromecast Ultra, et équipements compatibles Android.

Le 1080p n'est pas en accès gratuit. Seuls les utilisateurs ayant souscrit au moins une option payante ont droit à cette qualité de diffusion sur au moins une quinzaine de chaîne (et plus par la suite).

D'autre part, Molotov lance Molotov TvTest, un outil qui permet de déterminer si la configuration de l'utilisateur est compatible avec la 4K. Si oui, alors la chaîne LUXE.TV 4K est alors disponible en visionnage.

Pour être déclaré éligible, il faut que toutes les conditions d'affichage et de débit soient réunies. Il faudra, par exemple, plus de 12 Mb/s de débit de connexion Internet (Ethernet de préférence) un appareil supportant la résolution 3840 x 2160 et le support du HEVC (ou H.265).

L'accès à la 4K sera proposé sur PC et Mac ultérieurement, ainsi que sur les téléviseurs LG et les TV Samsung plus anciennes .