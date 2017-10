beIN SPORTS France perquisitionnée

Soupçonnée de corruption et d'escroquerie par la justice suisse, les bureaux parisiens de la chaîne beIN SPORTS ont été perquisitionnés ce jeudi.

Une procédure pénale contre le directeur de la société beIN Medias Group, Nasser Al-Khelaïfi et l'ancien secrétaire général de la Fifa et ancien journaliste de Canal+, Jérôme Valcke, a été ouverte par la justice suisse. Elle les soupçonne de « corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres », lors de « l'octroi de droits médias pour les Coupes du monde football ».

Le Ministère Public de la Confédération helvète (MPC) a ouverte une enquête le 20 mars 2017 et qu'une opération « coordonnée » a été « menée dans plusieurs pays » dont la Grèce, l'Italie et l'Espagne en même temps que la perquisition qui s'est déroulée en France.

Jérôme Valcke, suspendu pour 10 ans pour d'autres faits de corruption, est soupçonné d'avoir « accepté des avantages indus en lien avec l'octroi de droits média dans certains pays de la part d'un homme d'affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030 » .