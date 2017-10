Toujours plus d'abonnés pour Sky

Sky se montre satisfait des résultats financiers enregistrés au cours du dernier trimestre.

Ceux-ci révèlent une grosse croissance du nombre d'abonnés – +160 000 comparé à la même époque de l’année précédente, soit +51% –, aidée par la forte campagne publicitaire autour de la 7e saison de « Game of Thrones » qui a porté ses fruits en Allemagne et en Autriche (+90 000 abonnés), mais également en Grande-Bretagne et en Irlande (+70 000), alors qu’en Italie la base de clients reste stable.

Sky souligne également son investissement dans la production originale, laquelle a augmenté de 25% en un an et qui va donc se traduire par la diffusion d’au moins 4 séries « maison » à chaque trimestre. Pour le trimestre en cours, Sky promet également l’introduction de deux nouveaux produits : le système Sky Soundbox afin d’offrir aux abonnés britanniques une expérience sonore unique ; et le lancement du service innovateur Sky Q sur le territoire italien – l’Allemagne et l’Autriche devraient suivre au 1er semestre 2018.