La BBC très active au Mipcom 2017

La BBC Worldwide, division commerciale de l'opérateur public britannique, est particulièrement active au Mipcom 2017.

Elle a ainsi annoncé la présentation de deux de ses titres-phares au cours de ce rendez-vous : « Astronauts : Toughest Job in the Universe », avec la présence à Cannes de l’astronaute canadien Chris Hadfield, et le programme automobile « Top Gear America », avec la participation, entre autres, de l’acteur américain William Fichtner.

Autre satisfaction enregistrée au cours de ce Mipcom 2017 : la signature d’un contrat avec E-Vision, filiale de l’opérateur de télécommunications du Moyen-Orient Etisalat, pour la fourniture de contenus qui serviront les clients du service VOD par abonnement d’Etisalat .