ULA va lancer la mission Landsat 9

La NASA vient de sélectionner la lanceur Atlas 5 de l'opérateur United Launch Alliance (ULA) pour mener à bien sa mission Landsat 9, programmée pour le mois de juin 2021.

Le programme Landsat est un partenariat entre la NASA et l'US Geological Survey pour surveiller, comprendre et gérer les ressources nécessaires pour soutenir la vie humaine. Landsat est le seul système satellitaire des États-Unis conçu et exploité pour observer à plusieurs reprises la surface terrestre à une échelle modérée qui montre des changements naturels et induits par l’homme.

Chaque jour, les satellites Landsat fournissent des informations essentielles pour aider les gestionnaires des terres et les décideurs à prendre des décisions avisées sur nos ressources et notre environnement .