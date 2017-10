La nouvelle série ABSENTIA en exclusivité sur Altice Studio et en 4K sur SFR Play

Altice poursuit la montée en puissance de sa stratégie de convergence avec la diffusion exclusive en France de la nouvelle série ABSENTIA, produite par Sony Pictures Television.

Avec Stana KATIC (héroïne de Castle) dans le rôle d'une jeune agent du FBI, ABSENTIA est un thriller psychologique, réalisé par Oded Ruskin (False Flag) et diffusé en exclusivité en France par le groupe Altice sur la plateforme SVOD SFR Play et sur la chaîne Altice Studio. Elle sera proposée exclusivement sur la plateforme SVOD SFR Play dès le 27 octobre, à raison de 2 épisodes chaque semaine, puis sur la chaîne Altice Studio à partir du 4 novembre, à raison de 3 épisodes chaque semaine. Le 8 décembre, les 10 épisodes seront disponibles en qualité 4K UHD, sur la plateforme SVOD SFR Play.

Créé par Matt Cirulnick (Paid in Full), ce thriller psychologique révèle l'histoire d'Emily Bryne, jeune agent du FBI, interprétée par Stana Katic qui, en enquêtant sur le serial killer le plus célèbre de Boston, disparaît sans laisser de trace. Elle est retrouvée six ans plus tard dans une cabane dans les bois, entre la vie et la mort, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé durant sa captivité. Une fois rétablie, elle découvre que son mari a refait sa vie avec une femme qui élève son fils. C'est alors que les meurtres recommencent .