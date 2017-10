Nouveau président pour Sony Pictures Televisions

Sony Pictures Televison (SPT) a un nouveau président. Sony Pictures Entertainement vient en effet de nommer Mike Hopkins, actuellement encore directeur général de Hulu, au poste de président du conseil d’administration de sa filiale, poste qu’il occupera à partir de la fin du mois de novembre prochain.

Dans ses nouvelles fonctions, Hopkins sera chargé de superviser les opérations globales de SPT, y compris les productions et distributions nationales et internationales, ainsi que les opérations de marketing.

La nomination de Hopkins représente également un changement structurel dans les activités de télévision de la SPE. À l'avenir, les responsables de la production télévisuelle nationale et internationale de SPT, de la distribution, des ventes et de la recherche des annonceurs, du marketing et de Sony Pictures Worldwide Networks seront désormais rattachés à Hopkins .