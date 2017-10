De nouvelles chaînes de sport arrivent dans le bouquet Télésat

Eleven Sports 1, 2 et 3 HD rejoignent le bouquet Télésat à compter de ce mardi 31 octobre 2017.

Eleven Sports 1, 2 et 3 HD (canaux 121, 123, 124) sont désormais disponibles pour les possesseurs d'un abonnement BASIC ou BASIC+ à condition de posséder un décodeur HD MZ-101 ou un enregistreur HD MP-201 connecté à Internet.

Eleven Sports 1 et 2 sont également disponibles en SD sur les canaux 120 et 122 via le satellite.

La chaîne Eleven Sports 2 est diffusée sur la position 23.5° du satellite ASTRA 3.