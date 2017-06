La chaîne Seasons encore plus visible au Canada

THEMA (filiale du Groupe CANAL+), en charge de la distribution de la chaîne Seasons au Canada, vient de signer un nouvel accord avec le plus important câblodistributeurs au Québec.

En effet, Vidéotron proposera Seasons dans son offre TV à partir de ce jeudi 15 juin 2017. Vidéotron rejoint la liste, désormais fournie, des opérateurs qui proposent la chaîne thématique dédiée à la nature, la chasse et la pêche. Au Canada, Seasons est dores et déjà disponible dans les offres TV de Bell Télé Fibe, Cogeco, CCAP, Sogetel et Cablevision.

Très attendue par les adeptes de chasse et pêche, l'arrivée de Seasons sur ce territoire d'Amérique du Nord a été accompagné d'une importante campagne de notoriété qui a permis de rencontrer une part des 400 000 chasseurs et près de 815 000 pêcheurs québécois.

Chaîne de référence pour les passionnés de chasse et de pêche, SEASONS présente une programmation qui s'adapte à chacune des saisons ainsi qu’aux particularités de ces pratiques à travers le monde. Chaque semaine, SEASONS compte ainsi 50 heures de programmes dédiés à la chasse et 50 heures de programmes dédiés à la pêche, entre documentaires inédits et magazines réguliers .