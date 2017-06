Molotov et Arte lancent une chaîne événementielle gratuite pour HELLFEST 2017

Molotov et Arte Concert s'associent pour lancer "Arte Concert - HELLFEST" à à l'occasion de l’édition 2017 du festival HELLFEST qui se déroulera en France du 16 au 18 juin 2017.

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de « musiques extrêmes » : 30 concerts en direct et en replay, accessibles gratuitement dès le 12 juin et jusqu'au 2 juillet 2017 pour tous les utilisateurs de Molotov.

Au programme : depuis ce lundi 12 juin à 18h, les utilisateurs de Molotov retrouveront le Best-of des éditions 2015 et 2016 de HELLFEST, à la demande et gratuitement. Puis à partir de vendredi 16 juin à midi et jusqu'au dimanche 18 juin minuit, Arte Concert ouvrira une chaîne événement en direct qui retransmettra une sélection de concerts de HELLFEST 2017, en live ou en rediffusion. Enfin, jusqu'au 2 juillet inclus, tous les concerts de cette chaîne événementielle seront disponibles en replay sur Molotov.

Molotov propose à ce jour 35 chaînes gratuitement via son application, gratuite elle aussi, disponible sur iOS, Android, certains modèles de TV connectées LG, Sony et Samsung, NVidia Shield TV ou encore via Chromecast. En option, 70 chaînes TV, jusqu'à 4 flux simultanés et 100 heures de bookmarks pour enregistrer des programmes et constituer son propre service de Replay.

