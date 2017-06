« Dans la peau de Thomas Pesquet » en Réalité Virtuelle

La première expérience de réalité virtuelle au monde, réalisée à partir d'images tournées dans l'espace, est sur le point de voir le jour grâce à l'astronaute français Thomas Pesquet et la participation du grand public.

La société française de production, La Vingt-cinquième Heure, en association avec Prospect TV et DV Mobile, propose à tous les passionnés de l'espace de prendre part à cette aventure via une campagne de financement participatif.

L'objectif est de développer une expérience immersive de l'aventure spatiale de Thomas Pesquet en réalité virtuelle. Dans « Dans la peau de Thomas Pesquet », le public enfilera une combinaison spatiale et de découvrira la Terre vue de l'ISS. Ce film permettra de revivre les entraînements les plus intenses des astronautes (la centrifugeuse, la piscine de la NASA à Houston...) et d'explorer l'ISS. L'expérience ultime : une sortie extravéhiculaire dans le vide spatial.

Pour finaliser le projet « Dans la peau de Thomas Pesquet » l'équipe de production a lancé une campagne de financement participatif, qui a décollée le 29 mai sur le site KissKissBankBank.com. Tous les Terriens sont invités à contribuer afin de poursuivre l'aventure que Thomas Pesquet a voulu partager avec un public aussi large que possible.

En échange de leur soutien à cette campagne, les contributeurs pourront visualiser le documentaire en immersion, soit chez eux grâce à des casques de réalité virtuelle, soit dans des salles de cinéma dédiées à la VR. Certains pourraient même défier la gravité en se plongeant en chute libre dans une soufflerie ! D'autres surprises spatiales seront débloquées au fur et à mesure de la campagne .