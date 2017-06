Un mois d’abonnement gratuit à SFR Sport pour l'acquisition d'une NVIDIA SHIELD TV

Du 15 juin au 15 juillet 2017, les acquéreurs d'une box NVIDIA SHIELD TV bénéficient d'un mois d'accès offert à l'offre TV OTT SFR Sport.

La NVIDIA SHIELD TV est actuellement la plus performante des box TV Android, et nous aurons très prochainement l'occasion de vous en reparler plus en détails dans un test que nous publierons dans les jours prochains.

L'application OTT SFR Sport est disponible pour Android TV, et fonctionne par conséquent sur NVIDIA SHIELD TV.

Pour profiter de ce mois d'accès gratuit à SFR Sport, les nouveaux propriétaires de NVIDIA SHIELD TV devront créer un nouveau compte SFR Sport qui leur donneront accès au live et en replay des chaînes SFR Sport, sauf à la chaîne SFR Sport 4K qui n'est pas (encore ?) disponible en OTT.

Proposé à 9,99€/mois sans engagement, SFR SPORT offre aux amateurs de sport les plus grandes compétitions du foot (la Premier League anglaise, la Liga portugaise, la Coupe des Confédérations et prochainement la Ligue des Champions et la Ligue Europa), le basket français (Pro A, LfB et Coupe de France), l’athlétisme français (Championnats de France) et international (Diamond League), le rugby anglais (Premiership Rugby) et la boxe (World Series of Boxing).

La NIVIDA SHIELD TV est commercialisée au tarif de 219,90 euros .