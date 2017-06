La Scam déplore l'attitude de Canal+ vis-à-vis des auteurs

Dans un communiqué, la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) déplore que Canal+ ait décidé unilatérale de ne plus honorer ses contrats et menace de porter l'affaire devant les tribunaux.

La Scam, au même titre que tous les organismes de gestion collective, est touchée par la décision unilatérale de Canal+ de ne plus honorer les contrats de rémunération des auteurs. L’objectif de cette manœuvre est à terme de revoir drastiquement les montants des droits d’auteurs versés par le groupe.

La Scam regrette ce bras de fer entre la chaîne et les créateurs que cette situation met en péril. Elle souhaite vivement rétablir le dialogue et parvenir à un accord dans le strict respect des auteurs et de la création. Elle déplore la perspective d’un règlement du différend devant les tribunaux.

Une communication plus précise sur les impacts économiques du défaut de paiement de Canal+ sera faite début septembre, en amont des premières répartitions potentiellement impactées.