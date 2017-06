Arianespace : mission VA238 prête au départ

C’est cette nuit qu'Arianespace doit procéder au lancement de sa 7e mission de l’année depuis le Centre Guyanais de Kourou. Une mission menée pour le compte de trois opérateurs de satellites : Hellas Sat, Inmarsat et ISRO.

Hellas Sat 3, deuxième satellite de l’opérateur Hellas Sat, fournira des services de télédiffusion directe et de télécommunications qui permettront d’élargir la portée des activités d’Hellas Sat.

La charge utile Inmarsat S EAN servira le réseau européen pour l’aviation EAN – pour European Aviation Network – qu’Inmarsat proposera en Europe à partir du 2e semestre 2017, offrant aux passagers des transports aériens une expérience Wifi de pointe à n’importe quel endroit du globle.

Enfin, GSAT-17 viendra renforcer la flotte des 17 satellites opérationnels de l’agence spatiale indienne ISRO, fournissant des services de télécommunications fixes (FSS) en bande C et en bande C étendue, ainsi que des communications mobiles (MSS) en bande S .