Succès complet de la mission VA238 d'Arianespace

Ce 7e lancement de l'année pour l'opérateur pan-européen marque également le 80e succès d'affilée pour son lanceur lourd Ariane 5 depuis 2003.

Au cours des 14 dernières années, ce modèle a ainsi mis en orbite 160 satellites pour le compte de clients commerciaux, mais aussi pour des gouvernements.

La mission VA238 confiée à Ariane 5 ECA était de lancer deux satellites d'une masse totale de plus de 9 tonnes. Les satellites HellasSat 3/Inmarsat S EAN, construit par Thales Alenia Space pour le compte de l'opérateur grec Hellas Sat et du britannique Inmarsat, et Gsat 17, un satellite de l'Agence spatiale indienne (ISRO) .