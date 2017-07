Le nouveau Dailymotion est lancé

La nouvelle version de Dailymotion a été lancée ce mercredi 5 juillet, comme promis le mois dernier par Maxime Saada, directeur général de Canal+ et de Dailymotion.

Refondue de fond en comble (jusqu'au logo), Dailymotion, avec sa nouvelle version, va tenter de redresser le service qui avait perdu du terrain face à la concurrence, aussi bien au niveau du contenu que d'un point de vue technologique. Avec cette nouvelle version, la priorité est donnée aux contenus premium, avec un accent particulier sur les vidéos les plus récentes et le live (concerts, événements sportifs, breaking news, manifestation culturelle, etc.). Pour cela, Dailymotion s’appuiera sur des partenariats noués avec Universal Music Group, la chaîne d'info CNN et VICE.

La nouvelle application a été entièrement développée par les équipes de Dailymotion en France.

« Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer le lancement du nouveau Dailymotion », déclare Maxime Saada, Chairman & CEO de Dailymotion. « Pour suivre l’actualité ou se divertir au quotidien, la vidéo est depuis un moment déjà incontournable et les usages évoluent continuellement. C'est pourquoi nous avons décidé de refondre complètement Dailymotion en donnant la priorité aux contenus premium au sein d’une toute nouvelle expérience utilisateur et autour de quatre thématiques principales : Actu, Sports, Musique et Divertissement. Ce lancement marque un tournant pour Dailymotion et le début d’une nouvelle histoire. »

Le lancement dans le reste du monde se fera progressivement tout au long du mois de juillet.

La 4K semble correctement supportée par le lecteur HTML5 (voir la vidéo intégrée dans l'article), et ce dernier propose aussi un mode de lecture ralenti ou accéléré de 0,5 à 2 fois la vitesse originale de lecture.

Pour découvrir et vous faire votre propre avis sur le nouveau Dailymotion, cliquez ici.