Loewe étoffe sa gamme de TV OLED 4K

Il est vrai que les produits de la marque allemande ne sont pas accessibles à toutes les bourses, mais pour ceux qui aiment allier qualité et technologie, Loewe lance sur le marché deux nouveaux téléviseurs OLED 4K de la série bild 5.

Présentant une épaisseur d’écran de 4,9 mm et compatibles Dolby Vision, HDR10 et HLG, ces modèles de 55" et 65" disposent d’un disque dur intégré avec 1 To d’espace de stockage, donnant la possibilité d’enregistrer deux programmes en simultané tout en suivant une troisième chaîne, mais également d’enregistrer à distance. Autre caractéristique de série sur ces modèles : le Bluetooth, afin d’écouter de la musique issue du smartphone directement sur le téléviseur. Les deux modèles comprennent en outre 4 HDMI 2.0 – dont une 2.0a –, 2CI+ et 3 USB, dont une 3.0.

Prix : 55 pouces (140 cm) et 65 pouces (165 cm) aux prix publics indicatifs de 3 990 euros et 5 990 euros, respectivement et livrés de série avec un pied de table rotatif .