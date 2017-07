L'innovation au cœur de l'IFA 2017

C'est dans moins de deux mois que débute l'édition 2017 de l'IFA, le rendez-vous technologique organisé tous les ans à Berlin et qui sert de rampe de lancement pour tous les nouveaux produits à l'échelle européenne.

En plus des dizaines d’exposants attendus, l’organisation a déjà annoncé une nouveauté pour le salon cette année, qui se déroulera du 1er au 6 septembre : la tenue d’un sommet unique et renforcé consacré à l’innovation qui réunira les laboratoires de recherche, les universités, les startups et les entreprises confirmées autour de cette thématique.

Au cours de ces 6 jours, plusieurs autres thématiques seront à l’honneur, notamment la « Smart Home » (le 2 septembre) et la Réalité Virtuelle (le 3 septembre). Des représentants de grandes entreprises de l’Électronique Grand Public vont également partager leur vision personnelle sur le secteur à l’occasion de plusieurs débats .