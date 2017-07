Deux chaînes Discovery ajoutées au bouquet TV par satellite Freesat

Deux nouvelles chaînes TV viennent de rejoindre le bouquet britannique Freesat, diffusé par Astra sur la position orbitale 28,2° Est.

Il s'agit des chaînes Quest et Quest Red, du groupe Discovery, qui occupent désormais les positions 167 et 169 de la grille de programmes de l'opérateur diffusant plus de 200 chaînes par satellite sans abonnement, en proposant une grande variété de programmes pour toute la famille : divertissement, documentaires, sports, divertissement, reality-shows, sont quelques-uns des types contenus à suivre.

Quest a été lancée en 2009, intégrant la grille de l’opérateur de TNT Freeview ; quant à Quest Red, destinée à un public féminin, elle a commencé à émettre le 15 mars dernier .