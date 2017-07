Mediaset parie sur les contenus à la demande

Le groupe de médias italien Mediaset a de grands projets pour le moyen-terme.

Lors d'une présentation au public, les responsables de l'opérateur ont indiqué vouloir parier sur la production nationale, « faite en Italie et pour l'Italie ».

Concrètement, cette production originale de divertissements pourra être vue 5 soirées par semaine sur la chaîne Canale 5 et 4 jours par semaine sur Italia 1 et Rete 4.

Et puisque la télévision payante « ne devrait pas connaitre une grande croissance », dixit Pier Silvio Berlusconi, directeur général de Mediaset – qui considère, en outre, que ce secteur vit essentiellement d’événements sportifs qui coûtent cher –, le groupe va parier sur les contenus à la demande, annonçant que 2018 sera l'année du Mediaset Play.

Ainsi, tous les programmes diffusés sur les chaînes Canale 5, Italia 1 et Rete 4 seront accessibles « on demand » et pourront bénéficier des fonctionnalités pause, restart ou replay .