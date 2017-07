La BBC veut faire concurrence à Google et Amazon

Après l'annonce d'un investissement dans les contenus pour enfants – voir infos de ces derniers jours –, la BBC vient de faire part, à l'occasion de la présentation des objectifs pour 2017/2018, de la volonté d'investir dans la Réalité Virtuelle (VR) et la Réalité Augmentée (AR).

Cet investissement se traduit, dans l'immédiat, par le lancement d'une application VR disponible sur Android et iOS basée sur des contenus de la BBC Three et de Planet Earth II, lesquels seront très vite rejoints par des contenus issus des archives de l'opérateur public britannique.

L'autre investissement annoncé concerne l'introduction d'une fonctionnalité, le contrôle vocal, qui sera proposé afin que l'utilisateur puisse interagir en toute liberté en agissant sur le contenu qu'il désire suivre.

La BBC espère ainsi que cette innovation lui permettra de faire concurrence à des acteurs de plus en plus puissants, comme Google, Apple et Amazon .