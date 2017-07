Sky Sports offre plus de chaînes pour le même prix

Sky Sports va faire évoluer son offre à compter du 18 juillet prochain, proposant plus de chaînes à ses abonnés pour le même prix.

Ainsi, le pack sport va comprendre 10 chaînes de sport, incluant des chaînes spécifiques pour la Premier League – le championnat anglais de football –, le cricket, le golf ou la Formule 1, deux chaînes (Sky Sports Action et Sky Sports Arena), qui diffuseront du rugby, de la boxe, du football américain et du tennis, entre autres sports, Sky Sports Main, pour la retransmission des plus grands événements sportifs et encore Sky Sports News et Sports Mix.

Ce nouveau pack de 10 chaînes continuera à être proposé à 27,50 livres/mois, un prix qui ne changera pas au cours des 12 premiers mois. Les actuels abonnés auront automatiquement accès au nouveau bouquet .