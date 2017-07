Altice Studio (ex SFR Studio) lancée en août

La chaîne Altice Studio, dont le nom initial était SFR Studio, sera lancée le 22 août prochain.

D'abord attendue pour ce mois de juillet puis repoussée à septembre, c'est finalement en août que la chaîne Cinéma Séries du groupe Altice débarquera chez SFR.

La chaîne ne sera pas lancée toute seule, elle s'accompagnera d'un service "A la demande".

L'ambition du groupe Altice est grande pour cette nouvelle chaîne. En effet, l'objectif annoncé est une diffusion de 400 films et séries par an, avec deux séries inédites par mois. Par ailleurs, après s'être associé à NBCUniversal et Discovery, c'est avec Sky, Deutsche Telekom et Telefonica qu'Altice pourrait développer d'autres contenus originaux pour ses futurs abonnés. Altice Studio diffusera aussi des films de Gaumont, Pathé, Mars, Europacorp, Wild Side, SND, MK2, le Pacte, etc.

Au delà du cinéma et des séries, la chaîne proposera des émissions avec un magazine hebdomadaire sur consacré à l'actualité Cinéma et Séries présenté par Candice Mahout, un rendez-vous hebdomadaire de 52 minutes qui parle du cinéma « Différemment » et un mensuel d'immersion.

Altice Studio sera diffusée pour tous les modes de réceptions TV pour être accessible au plus grand nombre .