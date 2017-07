La Grande-Bretagne va investir 100 millions de livres dans l'Espace

La Grande-Bretagne est vraiment déterminée à occuper une place importante dans le segment spatial.

Le gouvernement britannique vient en effet de confirmer la mise en place d’un fonds de 100 millions de livres qui permettra au secteur spatial local d'être compétitif au cours des prochaines décennies. Une partie de ce montant sera affectée à la construction d'un site qui sera chargé, à partir du début de l’année 2020, de l’assemblage, l’intégration et les tests de satellites et de divers instruments spatiaux, tout en permettant la fabrication de satellites technologiquement plus avancés.

La Grande-Bretagne espère ainsi, comme déjà indiqué dans ce site, s’approprier 10% du marché spatial global vers 2030 .