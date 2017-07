beIN SPORTS consolide sa position de leader

beIN SPORTS a consolidé sa position de leader entre janvier et juin de cette année.

Ainsi, la chaîne beIN SPORTS 1 se positionne en tête des chaînes thématiques de sport sur les individus de 4 ans et plus, avec 0,5% de part d'audience. La chaîne est également 1ère chaîne de sport chez les 15-24 ans, avec 1,6% de part d'audience et 1ère offre de chaînes thématiques sur l’ensemble des cibles masculines.

L’offre beIN SPORTS rassemble en moyenne chaque mois 5,6 millions de téléspectateurs. Par ailleurs, l’opérateur confirme que la rencontre de football Paris Saint-Germain/Barcelone détient le record d’audience de beIN SPORTS 1 avec 1,6 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,8 million .