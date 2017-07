Un nouveau bouquet néerlandais bientôt disponible par satellite

30 chaînes néerlandaises seront disponibles par satellite dans quelques jours en Europe.

En effet, Joyne, un nouveau bouquet de chaînes TV destiné aux néerlandais, sera diffusée dès ce 24 juillet 2017 par le satellite EUTELSAT 9B pour desservir les Pays-Bas, et plus largement le continent européen.

La nouvelle plateforme commencera par diffuser une offre variée de chaînes payantes et gratuites, principalement axées sur le sport. Elle comptera en tout 30 grandes chaînes néerlandaises ou étrangères, dont celles de Fox Sports HD et Discovery Networks Benelux (dont Discovery Channel ou Eurosport 1) mais également des chaînes Disney, RTL, NPO, etc.

Le bouquet sera proposé avec des offres d'abonnement courtes (un mois seulement, 3, 6 ou 12 mois) à partir de 13 euros par mois. Les abonnés devront utiliser un module Conax Contego à insérer dans un téléviseur ou décodeur compatible et d'une antenne parabolique de taille réduite, la réception du satellite Eutelsat 9B étant aisée en Europe. Des antennistes professionnels peuvent fournir l'équipement et effectuer l'installation dans les règles de l'art, pour une réception optimale par tous les temps .