Naissance d'un nouveau studio de production indépendant

TPG Growth, filiale de TPG, et Liberty Global, annoncent la création du studio de distribution et de production de télévision indépendant Platform One Media.

Ce studio, qui sera présidé par l'ancienne directrice de Gaumont Television Katie O'Connell Marsh – considérée il y a quelques années l’une des 100 femmes les plus influentes dans le milieu du divertissement –, aura comme mission de définir, développer, produire et distribuer des programmes de grande qualité, tant pour le marché américain que pour l'international, et notamment pour les plateformes de télévision payante que Liberty Global possède sur le continent européen : au total, ce groupe est présent dans 11 pays européens sous les marques Virgin Media, Unitymedia, Telenet ou encore UPC .