Euronews : Nouveau directeur de la distribution

Kostas Oikonomou a été nommé par Euronews Group pour diriger les équipes Distribution et Partenariats d'Euronews et Africanews.

En tant que Directeur Distribution et Partenariats, un poste nouvellement créé, Kostas Oikonomou est responsable du développement des revenus de la distribution linéaire et non-linéaire ainsi que ceux issus des activités de partenariats.

Il assurera le développement des médias du groupe sur tous les formats ainsi que celui des contrats de syndication de contenus avec les pure players et les agrégateurs de contenus.

Kostas dirigera la stratégie de distribution internationale d'Euronews (qui apparaîtra comme marque commune EuronewsNBC dans les mois à venir) et d'Africanews, via satellite, câble, IPTV, TNT, et par les nouvelles plateformes de diffusion en OTT ainsi que via la distribution Out-of-home avec les compagnies aériennes, les hôtels, les bateaux de croisière et les universités

Kostas Oikonomou sera basé au bureau d'Euronews à Londres, d'où il dirigera les équipes Distribution et Diversification basées à Lyon, Paris, Bruxelles et Singapour. Il rendra compte à Carolyn Gibson, Chief Revenue Officer .