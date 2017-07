PS Vue accessible aux petits opérateurs américains

C'est un accord important que vient d'obtenir Sony Interactive Entertainment America au « The Independent Show » qui se tient actuellement à Indianapolis, aux États-Unis.

Le contrat signé avec la « National Cable Television Cooperative », une association qui regroupe 850 petits opérateurs de câble et de haut débit aux États-Unis, va donner la possibilité aux clients de ceux-ci – estimés à plus de 9 millions d'abonnés – de profiter des services de la PS Vue, la plateforme OTT lancée en 2015 par Sony et qui regroupe de nombreuses chaînes de télévision et de services à la demande.

La NCTC s’est montrée satisfaite de cette collaboration qui élargir le nombre et la qualité des programmes proposés par ses membres. La PS Vue est actuellement accessible via internet, consoles PS3 et PS4, plateformes Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Fire TV ou encore smartphones et tablettes iOS et Android .