TV5Monde s'associe à Intelsat

La chaîne TV5Monde s'est associée à l'opérateur Intelsat pour la diffusion de l'opération « Le Tour de Monde de la Francophonie », organisée ce jeudi 21 septembre.

Le réseau francophone a ainsi pu s'appuyer sur sept satellites – Galaxy 28, Intelsat 19, Intelsat 20, Intelsat 901, Intelsat 905, Intelsat 906 et Intelsat 33e – du réseau global d'Intelsat afin d'acheminer la transmission des émissions auprès de 23 destinations, réparties sur 5 continents et sous-titrées en 14 langues, touchant une audience estimée à 318 millions de foyers.

« Le Tour du Monde de la Francophonie nécessite un mécanisme technique exceptionnel pour faire des entretiens en temps réel de différentes parties du monde à nos millions de téléspectateurs », a déclaré Yves Bigot, PDG de TV5Monde. « L'accès efficace à un vaste public de plus de 24 heures dans de multiples langues et des fuseaux horaires sous-titrés n'est pas une tâche facile, et nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme Intelsat pour nous aider à exécuter parfaitement notre plan .