VICE va accroître sa production française

Nous avons assisté cette semaine à la conférence de presse de rentrée de VICE.

Ce fut l’occasion pour Ariel Vizman, Directeur du contenu créatif, de présenter la nouvelle ligne éditoriale ainsi que son équipe, avec notamment Reza Pounewatchy, Directeur de la production vidéo et Florence Willaert, Directrice de la rédaction.

Vice, qui s'adresse à la "génération Y", veut consolider sa position de groupe médiatique à 360° en enrichissant et en optimisant ses lignes éditoriales pour ses sites internet, son magazine et ses vidéos, dédiées à « son coeur de cible », les millenials.

L'objectif est aussi d'accroître les productions françaises, notamment sur la chaîne VICELAND, disponible exclusivement sur les offres de CANAL. Ainsi, Joey Starr était présent à cette soirée pour promouvoir « RHUM DIARIES ».

Parmi les nouveaux programmes phares à venir, WHAT WOULD DIPLO DO, diffusé à partir du 22 octobre à 21h, série fictionnelle sur l'univers de l'électro, et NUTS AND BOLTS, diffusé à partir du 5 novembre à 21h25, où vous pourrez suivre Tyler, The Creator et ses passions les plus excentriques soient-elles .