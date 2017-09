Canal+ prépare une version Ultra HD pour octobre

Avec la sortie en France, cette semaine, de l'Apple TV 4K, Canal+ a apporté sa contribution avec la première application de télévision en 4K française avec myCanal 4K.

Pour le moment, myCanal 4K sur Apple TV 4K ne propose que des programmes à la demande. Ce sont notamment les séries Le Bureau des Légendes et Kaboul Kitchen puis dans les prochains jours seront ajoutés les séries Jour Polaire, Versailles et The Young Pope ainsi que des films et des documentaires.

Mais ce que concocte aussi Canal+ c'est une chaîne linéaire de programmes en Ultra HD pour le 22 octobre 2017, date à laquelle se jouera la rencontre de football OM-PSG que Canal+ Ultra HD proposera pour l'occasion en direct. Les abonnés pourront également s'attendre à voir arriver le HDR et la diffusion à 50 images/secondes en 4K, à condition d'avoir le téléviseur et la connexion Internet adequate.

En revanche, pas d'informations concernant une éventuelle disponibilité de cette chaîne Canal+ UHD pour d'autre canaux de diffusion pour le moment, ni une diffusion par satellite conjointement à la disponibilité d'un Cube 4K dont les signes d'une sortie imminente se multiplient .