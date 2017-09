Canal+ officialise myCanal en 4K sur la nouvelle box Apple TV

Le Groupe CANAL+ annonce qu'il s'associe à Apple en proposant des contenus en 4K / Ultra HD sur l'Apple TV 4K.

Canal+ confirme que des événements live seront proposés tels que le meilleur match de chaque journée de Ligue 1 avec une nouvelle expérience 4K / Ultra HD, des Créations Originales CANAL+ en 4K / Ultra HD et une sélection de films, séries, documentaires en 4K / Ultra HD.

Les dernières saisons des Créations Originales Le Bureau des Légendes et Kaboul Kitchen sont dès à présent disponibles. Le catalogue s'enrichira régulièrement avec Versailles, The Young Pope, Jour Polaire, Les Guerriers de l'Ombre ainsi que de nouvelles Créations Originales et une sélection de films et documentaires d'ici fin 2017. La chaîne CANAL+ UHD sera disponible à partir de mi-octobre sur l'Apple TV 4K.

Cette offre est disponible sans surcoût pour les abonnés CANAL disposant d'une Apple TV 4K, d'un téléviseur compatible, de la dernière version de l'application myCANAL et d'une connexion Internet haut débit (à partir de 20Mbps). Les utilisateurs pourront bénéficier d’une qualité d’image jusqu'à 4 fois supérieure au Full HD, pour une expérience immersive exceptionnelle.

L'offre 4K / Ultra HD sera prochainement étendue pour les iPad, MacBook et iMac. Les programmes en 4K / Ultra HD proposeront de plus un son en Dolby Digital+ 5.1 de très haute qualité.

En parallèle le Groupe CANAL+ poursuit le déploiement de la qualité Full HD, en live et à la demande, sur l’ensemble des terminaux et boxes compatibles, pour les chaînes et programmes ne bénéficiant pas encore de la 4K / Ultra HD.

Le Groupe CANAL+, précurseur dans l’innovation technologique au service du divertissement, s’est associé à ATEME et ANEVIA pour bénéficier de leur expertise et fabriquer des programmes Ultra HD sécurisés et diffusés en Live et à la demande. ATEME et ANEVIA sont des entreprises technologiques Française de pointe sur l’encodage de vidéo de flux live et à la demande, fiers étendards de l’excellence française dans ce domaine .