La Shield TV baisse de prix et se met à jour

Nvidia vient d'annoncer la sortie d'un nouveau pack pour son excellente Shield TV, qui vient concurrencer ses rivaux, la Fire TV d'Amazon et l'Apple TV dans le domaine des boîtiers multimédia.

Cette nouvelle offre contient la Nvidia Shield TV 16 Go et sa Shield Remote pour la somme de 199 € jusqu'au 18 novembre, soit une baisse de prix de 30 € par rapport à l'ancien pack, qui était de 229 € grâce au retrait du Shield Controller (le manette de jeu).

L'offre est disponible en précommande et les commandes seront expédiées à partir du 18 octobre 2017.

D'autre part, une nouvelle version du système de la Shield TV est en cours de distribution. Cette nouvelle version 6.0 apporte une nouvelle interface de recherche vocale, l'accès aux vidéos à 360° sur YouTube, des amélioration pour l'application Amazon Prime Video, notamment au niveau de la navigation et de la 4K, la possibilité de diffuser du DTS-HD Master Audio vers des récepteurs plus anciens compatibles avec DTS et les dernières mises à jour mensuelles de sécurité Android. La liste complète des nouveautés est disponible à cette adresse.

La box de streaming Nvidia Shield TV permet de visionner des vidéos en 4K HDR sur un téléviseur compatible et offre une multitude d'applications TV et permet d'accéder à un système de commandes vocales pour tout contrôler, y compris le foyer .