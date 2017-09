Le satellite Asiasat 9 lancé avec succès

C'est fait ! Le satellite AsiaSat 9 a été lancé depuis Baïkonour par une fusée Proton Breeze M de l'opérateur ILS afin de remplacer le satellite AsiaSat 4.

Une fois en service sur sa position orbitale, AsiaSat 9, le plus puissant à ce jour conçu pour l'opérateur AsiaSat, utilisera les répéteurs en bandes C (28 au total) et Ku (32) pour fournir à des nouveaux marchés, comme Myanmar et l’Indonésie, des services de réception directe (DTH), de distribution vidéo, de réseaux de haut débit VSAT, ainsi que des services de mobilité dans la région Asie-Pacifique .