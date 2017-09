Sky Deutschland reste sur les satellites ASTRA

Les abonnés de Sky Deutschland vont pouvoir continuer à profiter des services de ce bouquet TV allemand par satellite via la position orbitale 19,2° Est de l'opérateur SES.

Les deux parties viennent en effet de prolonger le contrat qui les lie afin de maintenir la distribution du signal auprès de millions de foyers. Il faut dire que les 19,2° Est sont une référence dans toute l'Europe en matière de réception satellite.

SES estime atteindre 17,5 millions de foyers allemands en réception directe, distribuant plus de 450 chaînes en langue allemande, dont plus de 160 en HD – un nombre qui a plus que doublé depuis 2012 – et 6 chaînes Ultra HD .