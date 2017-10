Sony dévoile son nouveau casque de VR

Un an après la commercialisation de son premier casque dédié à la Réalité Virtuelle (VR), le géant Sony en dit plus sur son nouveau modèle, attendu sur le marché japonais à la mi-octobre.

On sait d’ores-et-déjà que cette nouvelle version du PSVR au look plus futuriste intégrera un processeur PSVR amélioré qui permettra à l'utilisateur de profiter de contenus HDR sur la console PS4 sans avoir à, au préalable, débrancher le casque. Ce modèle propose également un câble de connexion à la PS4, en plus d'intégrer une prise stéréo à l'arrière.

Sur le marché japonais, le prix de vente de ce casque – qui sera associé à la caméra PlayStation – devrait avoisiner les 400 euros .