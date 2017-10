Sky se mobilise pour la cause des océans

Sky continue à défendre la cause des océans en s'associant à la Conférence « Our Ocean » qui se déroule les 5 et 6 octobre prochain à Malte.

À cette occasion, Sky a prévu de lancer une chaîne, Sky Ocean Rescue, spécialement consacrée à cette conférence, qui sera disponible en clair de ce mercredi 4 au dimanche 9 octobre prochain en Grande-Bretagne (position 566), Allemagne (position 384) et Italie (position 505), tout en étant également disponible sur le site Sky News (news.sky.com) et sur la chaîne YouTube de Sky News. Cette chaîne diffusera également des reportages, des entretiens et des documentaires sur le thème de la préservation des océans.

Cette conférence organisée à Malte invite les leaders mondiaux à essayer de trouver des solutions et à mettre en place des actions politiques ambitieuses qui mobilisent les gouvernements et les sociétés pour résoudre le problème de la pollution des océans .