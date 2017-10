Par CP, le Gulli ne veut plus des spectacles vivants avec des animaux sauvages La chaîne Gulli affirme, dans un communiqué, s'engager, à compter de ce jour, à ne plus diffuser de spectacles vivants avec des animaux sauvages. Selon Caroline Cochaux, Directrice Déléguée du Pôle TV de Lagardère Active & Présidente de Gulli : « Etre n°1 sur le secteur de la jeunesse est une grande responsabilité et, au-delà du divertissement, nous avons le devoir de proposer des programmes permettant à tous les enfants de s’ouvrir sur notre société, sur le monde ; des programmes qui éveillent la curiosité, développent l’esprit critique mais aussi l’éveil à des causes qui nous tiennent à cœur qu’elles soient civiques, environnementales ou animales. Susciter une conscience, forger ses opinions... C’est aussi la mission de Gulli qui est à la fois la chaîne préférée des enfants et celle en qui les parents ont le plus confiance. Pour toutes ces raisons, nous annonçons ne plus diffuser aucun spectacle vivant mettant en scène des animaux sauvages sur nos antennes jeunesse du Pôle TV de Lagardère Active et ce dans tous les pays où nous chaînes sont diffusées (Gulli, Canal J, TiJi, La Chaîne du Père Noël, Gulli Girl en Russie, Gulli AFRICA, Gulli Bil Arabi). Nous estimons qu’ils sont contraires aux bonnes pratiques que nous souhaitons transmettre et à l’éthique à laquelle nous adhérons. » Partager sur : Gulli › Autres articles Gulli Bil Arabi lancé dans 18 pays du Monde arabe par satellite Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

