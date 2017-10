Eutelsat 172B atteint l'orbite géostationnaire en un temps record

Le satellite Eutelsat 172B, lancé le 1er juin dernier, a atteint l'orbite géostationnaire, battant le record de vitesse de la mise à poste d'un satellite par propulsion électrique.

Le centre de contrôle d'Airbus à Toulouse a pris en charge les premières opérations, l'initialisation, le déploiement du panneau solaire et des bras de propulsion électrique, ainsi que les essais initiaux effectués avant le commencement de la mise à poste électrique le 8 juin.

Au cours de la phase de quatre mois qui a suivi, les propulseurs électriques ont poussé le satellite en douceur et avec efficacité vers son orbite cible, consommant presque six fois moins de masse de carburant qu’un satellite à propulsion chimique.

Une fois les essais en orbite de sa charge utile effectués et son transfert vers l’orbite opérationnelle réalisé par les ingénieurs d'Eutelsat, le satellite devrait fournir dès le mois de novembre des services améliorés de télécommunication, de connectivité en vol et de télédiffusion dans la région Asie-Pacifique. Sa durée de vie devrait dépasser 15 ans grâce à la propulsion électrique utilisée pour sa mise et son maintien à poste .