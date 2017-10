Par CP, le ProSiebenSat à l'heure de la Réalité Augmentée 2.0 Pour la première fois en Allemagne, une chaine de télévision va combiner la Réalité Augmentée et la TV linéaire. En effet, à compter du 6 novembre prochain, le programme scientifique « Galileo », diffusé sur la chaîne ProSieben, va consacrer une semaine entière à la Réalité Augmentée 2.0. Afin de bénéficier de cette diffusion, les téléspectateurs auront juste besoin d’utiliser un smartphone et l’application AR de « Galileo », pouvant également bénéficier d’informations additionnelles et d’animation sur l’écran de leur smartphone. À titre d’exemple, ils pourront prendre part au voyage à bord du train des Maharajas indiens : l’application permettra au train de voyager au-delà de la télévision et le laissera continuer son voyage à travers le salon. Les téléspectateurs pourront en sus suivre la route du train à travers l'Inde sur une carte flottante à côté de leur téléviseur . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

