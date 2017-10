La BBC devra être plus britannique !

On exige à la BBC plus de contenus « made in UK » ! L'ordre vient de l'Ofcom, le régulateur britannique des communications, qui demande à l'opérateur public de respecter la nouvelle charte qui défend des contenus créatifs, de qualité et qui reflètent les diverses communautés présentes dans les îles britanniques.

Concrètement, à partir d’année prochaine, trois quarts des programmes diffusés par la « Beeb » sur ses chaînes les populaires devront être des productions britanniques, commandées par l’opérateur pour un public local.

Cette proportion devra même atteindre les 90% au cours du « prime time » sur BBC One et BBC Two et ni les contenus jeunesse échappent aux nouvelles directives : les chaînes CBBC et CBeebies sont priées de diffuser, respectivement, 400 et 100 heures de programmes annuels produits en Grande-Bretagne !