ProSiebenSat.1 et Discovery lancent un service de streaming

Les groupes ProSiebenSat.1 et Discovery Communications ont annoncé le lancement de leur service conjoint de streaming baptisé 7TV.

Cette initiative proposée sur le marché allemand et consacrée au segment du divertissement est vue comme une opportunité pour les sociétés de médias d’offrir leurs contenus sur différents écrans tout en donnant de nouvelles opportunités, aux annonceurs, d’atteindre les téléspectateurs.

Dans la phase initiale, ce service proposera neuf des chaînes les plus populaires d'Allemagne - ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold et kabel eins Doku, ainsi que les chaînes en clair du groupe Discovery DMAX et TLC, auxquelles devraient rapidement se joindre d’autres contenus. Tous ces programmes seront accessibles gratuitement, en direct ou en rattrapage .