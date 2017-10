Nouveau contrat pour Thales Alenia Space

Thales Alenia Space annonce la signature d'un contrat avec Airbus Defence and Space strong>concernant le développement du système d'alimentation de l'antenne du satellite Biomass de l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

Cet équipement est essentiel pour garantir les performances totales du satellite. Biomass est l’une des missions du programme Earth Explorer de l'ESA, dédié à la protection de la planète. Elle a pour principal objectif d’étudier le rôle du carbone contenu dans les forêts du globe, dans le cycle du carbone en général.

Avec un lancement prévu en 2021, la mission Biomass est principalement conçue pour déterminer la répartition de la biomasse dans les forêts du monde et en mesurer les changements annuels. Elle générera des cartes de la biomasse forestière et de la hauteur de la forêt à une résolution de 200 mètres et mesurera la déforestation à une résolution de 50 mètres .