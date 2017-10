Collaboration spatiale franco-chinoise

Au deuxième semestre 2018, la Chine et la France lanceront sur une orbite basse le satellite CFOSAT (China-France Oceanography SATellite) via une fusée chinoise Longue Marche afin d'étudier le vent et les vagues à la surface des océans.

Développé conjointement par le CNES et l’agence spatiale chinoise CNSA (China National Space Administration), le satellite embarquera deux instruments radar : SWIM (SWIM: Surface Waves Investigation and Monitoring), développé par la France, et SCAT (wind SCAT termometer), sous responsabilité chinoise. Grâce à ses 6 faisceaux rotatifs, SWIM permettra de mesurer les propriétés des vagues (direction, longueur d'ondes...), tandis que SCAT aura pour mission de mesurer l'intensité des vents et leur direction. Les données seront ensuite transmises à des stations de réception chinoises et françaises.

Le but de ces mesures ? Réaliser des prévisions en météorologie marine plus précises, avec la possibilité d’anticiper des événements extrêmes comme les fortes tempêtes et les cyclones.

CFOSAT permettra également aux climatologues d'en savoir plus sur les échanges entre l'océan et l'atmosphère, qui jouent un rôle crucial dans le climat.

Proposé par le LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, à Paris et Guyancourt), l’instrument SWIM est développé par Thales Alenia Space sous la responsabilité du CNES, qui en assure également le financement .