AMC se lance dans la Réalité Virtuelle

La chaîne AMC offre à un cadeau de poids à ses téléspectateurs avec le lancement de l'application AMC VR qui permettra à ses utilisateurs de pénétrer dans l'univers de leurs séries préférées.

Disponible sur iOS, Android, Gear VR et Google Daydream, cette application donnera, par exemple la possibilité d’essayer des scénarios virtuels de « The Walking Dead », « Intro the Badlands », entre d’autres séries, permettant en outre de visualiser les derniers trailers et les scènes coupées des derniers contenus de la chaîne.

En sus, à l’occasion de la diffusion du 100e épisode de « The Walking Dead », le 22 octobre prochain aux États-Unis, les fans pourront découvrir des images de la saison 8 en bonus à 360° .