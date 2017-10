Ericsson distribue 3 nouvelles chaînes de la Fox au Moyen-Orient

Ericsson vient de signer un contrat avec Fox Networks Group Middle East basé sur la fourniture de services de gestion et de distribution globale de trois nouvelles chaînes HD au Moyen-Orient.

Les chaînes Fox Crime, Fox Life et Fox Rewayat, lancées le mois dernier, sont ainsi codées à partir des hubs de services de diffusion et de médias d’Ericsson, situés à Abu Dhabi et Hilversum, en utilisant la plateforme de distribution sécurisée du groupe suédois.

Ces trois nouveautés rejoignent ainsi le portefeuille de chaînes Fox déjà gérées de la même manière, à savoir : Fox Movies, Fox, Star Movies, Star World, Fox Action Movies, Fox Family Movies et FX .