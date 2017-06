ESA annonce son programme au salon de l'espace

À moins d'une semaine de l'ouverture du 52e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui ouvre ses portes le 19 juin prochain, l'ESA lève le voile sur sa participation.

Le pavillon de l'ESA présentera les ambitieuses missions européennes dans tous les domaines spatiaux, et mettra en particulier à l'honneur les succès récents et les projets à venir.

On retrouvera, au cœur de ces présentations, ce que Jan Woerner, Directeur général de l'ESA, appelle l'Espace 4.0 : une nouvelle ère dans laquelle le secteur spatial n'est plus la chasse gardée des gouvernements de quelques puissances spatiales, mais une réalité plus éclectique, dans laquelle interagissent de multiples acteurs, publics comme privés, à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale, représentant des milieux très divers allant de la sphère académique à la société civile.

Dans cet esprit, l’ESA exposera ses activités dans des domaines aussi variés que les sciences et technologies spatiales, les futurs projets de vols habités, l'exploration robotique, les systèmes de transport spatial ou encore les applications et services spatiaux.

Des débats seront organisés chaque jour dans le forum central, sur différentes thématiques recoupant toutes la notion d’Espace 4.0 .